За последние несколько дней мощные ливни обрушились не только на многие районы России, но и США и некоторые страны Европы. Экстренные службы Италии, Польши и Испании предупреждают граждан об опасности, а экологи предупреждают, что по мере глобального изменения климата такие природные явление станут происходить все чаще.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Seth Wenig / AP Фото: Seth Wenig / AP

Изменение климата провоцирует мощные ливни

Это происходит не только в Техасе. За последние пару недель населенные пункты по всей стране пострадали от проливных дождей и смертоносных наводнений. Ожидается, что подобные экстремальные погодные явления станут более частыми по мере повышения температуры на планете. Поскольку изменение климата увеличивает риск внезапных наводнений, наша инфраструктура с трудом справляется с ними. Однако ее улучшение обойдется в миллиарды.

Два человека погибли после сильного дождя, затопившего дороги в районе Нью-Йорка

Власти сообщили во вторник, что проливные дожди, обрушившиеся на Нью-Йорк, привели к гибели по меньшей мере двух человек. Многие дороги оказались перекрыты, а транспортное сообщение по всему региону затруднено. В понедельник вечером в Центральном парке за один час выпало более 5 см осадков, что стало вторым самым дождливым часом за всю историю города. В Нью-Джерси действует режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Фил Мерфи сообщил, что в понедельник вечером наводнение в пригороде Плейнфилд смыло автомобиль, в результате чего погибли два человека. Синоптики предупреждают, что наводнения возможны от Вашингтона (округ Колумбия) до Северной и Южной Каролины.

Два человека пропали без вести из-за проливных дождей в испанской Каталонии

Несколько европейских стран объявили штормовые предупреждения из-за сильных дождей и штормов. Это произошло после того, как значительная часть континента столкнулась с экстремальной жарой. Сообщается, что два человека пропали без вести в Каталонии после того, как проливной дождь в субботу вызвал масштабное наводнение на северо-востоке Испании. Ливень также на несколько часов парализовал железнодорожное сообщение.

Сильные дожди также вызвали сильное наводнение в итальянской Генуе. Местные власти продлили действие желтого уровня погодной опасности из-за штормов и призвали граждан к осторожности. В Тоскане был продлен желтый уровень погодной опасности из-за гидрогеологического риска и сильных гроз. Тем временем в Польше экстренные службы объявили предупреждения для пяти регионов страны в связи с прогнозируемыми штормами с сильным ветром до 80 км/ч и обильными осадками до 50 мм.

Климатическая дипломатия: как решить проблемы с аномальной жарой и лесными пожарами

За последнее десятилетие летний сезон стал скорее кошмаром, чем праздником,— из-за лесных пожаров, засух и даже неожиданных заморозков. Конечно, эти явления не новы, но их влияние на нашу повседневную жизнь совершенно незнакомо каждому. С годами люди, общества и государства стали более подготовленными, но нам все еще не хватает действенных превентивных и адаптивных мер реагирования на последствия изменения климата в летний период. Очевидно, что геополитические проблемы и экономические сложности затрудняют использование эффективных инструментов климатической дипломатии. Однако реальность такова, что предстоящие летние месяцы и сезоны будут еще жарче, чем сейчас. Это лишь усугубит последствия изменения климата. Есть ряд предложений, которые государства и негосударственные субъекты могут рассмотреть в рамках климатической дипломатии.

На мировом уровне надо эффективнее использовать Green Climate Fund (Зеленый климатический фонд — международный финансовый институт, который помогает развивающимся странам бороться с изменением климата и адаптироваться к его последствиям.— “Ъ”) для поддержки нестабильных развивающихся стран, страдающих от лесных пожаров. Недавние исследования показывают аномалию в количестве экстремально жарких дней и лесных пожаров в Средиземноморье, Северной Африке и на Ближнем Востоке, поэтому страны этих регионов могут наладить долгосрочное сотрудничество для создания международных пожарных команд, спутникового мониторинга и систем оповещения. Впрочем, не только власти государств, но и гражданское общество играет ключевую роль в повышении осведомленности, обмене знаниями и наращивании общего потенциала. Климатическая дипломатия становится как никогда более важной по мере того, как последствия изменения климата все чаще выходят за рамки государственных границ.

Подготовил Евгений Хвостик