Жительница Благодарного погибла в лобовом ДТП
В Благодарненском округе Ставропольского края в результате лобового столкновения двух автомобилей погибла 35-летняя женщина-водитель, еще двое участников аварии госпитализированы. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.
Фото: Госавтоинспекция Ставрополья
ДТП произошло 15 июля около 20:00 на автодороге Журавское-Кучерли-Красный Маныч. Водитель Lada Kalina, двигаясь со стороны Благодарного в направлении села Елизаветенское, столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110, который ехал навстречу.
На месте происшествия от полученных травм скончалась водитель Kalina, жительница Благодарненского округа. В больницу доставлены 36-летний водитель и 45-летняя пассажир ВАЗ-2110.
Как установили сотрудники ГИБДД, погибшая женщина имела 12-летний стаж вождения и за последние два года не привлекалась к административной ответственности.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Детальные обстоятельства происшествия выясняются.