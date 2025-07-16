Жительница Благодарного погибла в лобовом ДТП

В Благодарненском округе Ставропольского края в результате лобового столкновения двух автомобилей погибла 35-летняя женщина-водитель, еще двое участников аварии госпитализированы. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставрополья Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

ДТП произошло 15 июля около 20:00 на автодороге Журавское-Кучерли-Красный Маныч. Водитель Lada Kalina, двигаясь со стороны Благодарного в направлении села Елизаветенское, столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110, который ехал навстречу.

На месте происшествия от полученных травм скончалась водитель Kalina, жительница Благодарненского округа. В больницу доставлены 36-летний водитель и 45-летняя пассажир ВАЗ-2110.

Как установили сотрудники ГИБДД, погибшая женщина имела 12-летний стаж вождения и за последние два года не привлекалась к административной ответственности.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Детальные обстоятельства происшествия выясняются.

Тат Гаспарян