Каждый пятый поисковый запрос о Геленджике связан с работой аэропорта

После сообщений о возобновлении работы аэропорта Геленджика зафиксирован резкий рост интереса к городу со стороны пользователей «Яндекса». Как показал анализ поисковых запросов (имеется в распоряжении «Ъ-Кубань»), проведенный аналитиками компании, примерно пятая часть всех обращений с упоминанием Геленджика касалась авиационного сообщения — в основном расписания рейсов, доступности авиабилетов и информации о перевозчиках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Среди типовых запросов — «Волгоград Геленджик авиабилеты Яндекс», «Аэрофлот полетит из Санкт-Петербурга в Геленджик», «самолет Екатеринбург Геленджик прямой расписание», «какие авиакомпании будут летать в Геленджик» и «Геленджик аэропорт работает или нет».

Наряду с транспортной тематикой возрос и общий интерес к городу: количество запросов, не связанных напрямую с перелетами, увеличилось на 40% по сравнению с предыдущим периодом. Пользователи интересовались погодными условиями, жильем, инфраструктурой и маршрутом на автомобиле. Часть обращений касалась пляжей и досуга, в том числе «пляж Голубая волна Геленджик» и «кофе бамбл в Геленджике». Также пользователи задавали более бытовые или познавательные вопросы, например: «где купаются местные в Геленджике», «почему Геленджик назвали Геленджиком» и «Сочи или Геленджик — где лучше».

Вячеслав Рыжков