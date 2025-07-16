Бастрыкин поручил доложить о расследовании захвата управления домом в Ставрополе

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела о захвате управления многоквартирным домом в Ставрополе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В октябре 2018 года неизвестные на основании поддельных документов создали ТСЖ «Наследие на Ленина» и получили доступ к лицевым счетам с денежными средствами жильцов за коммунальные услуги и содержание здания. Хотя суд первой инстанции признал эти действия незаконными, в кассации члены правления предоставили ложные сведения о проведении очного собрания собственников, и решение вынесли в их пользу.

Сообщается, что злоумышленники похитили крупную сумму со счетов товарищества, которое сейчас признано банкротом. Заявительница указывает на затяжной характер расследования — никто до сих пор не привлечен к ответственности.

Уголовное дело по поручению Бастрыкина расследуется в СУ СК по Ставропольскому краю с марта 2025 года.

Глава СК поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК по Ставропольскому краю Владимиру Хорольскому ускорить расследование и представить доклад о результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Тат Гаспарян