Дон экспортировал в Грузию более 14 тонн говядины и более двух тысяч свиней

С территории Ростовской области за 12 дней отправили 14,3 т говядины и 13 партий свиней на убой, всего более 2,1 тыс. голов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Продукцию признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и соответствующей требованиям страны-импортера. Качество мяса и его безопасность подтвердили результаты лабораторных исследований.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что за этот же период донской регион экспортировал в Абхазию 49 тонн кормов и молока.