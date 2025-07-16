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Дон экспортировал в Грузию более 14 тонн говядины и более двух тысяч свиней

С территории Ростовской области за 12 дней отправили 14,3 т говядины и 13 партий свиней на убой, всего более 2,1 тыс. голов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Продукцию признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и соответствующей требованиям страны-импортера. Качество мяса и его безопасность подтвердили результаты лабораторных исследований.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что за этот же период донской регион экспортировал в Абхазию 49 тонн кормов и молока.

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