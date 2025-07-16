В Свердловской области ФСБ задержала мошенников украинских колл-центров

Сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали в Свердловской и Ярославской областях задержали шестерых пособников украинских мошеннических колл-центров, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Задержанные использовали SIM-боксы для передачи звонков мошенников из Украины в Россию. По данным ФСБ, колл-центры координировались украинскими спецслужбами, а похищенные средства направлялись на финансирование ВСУ. Задержанные входили в межрегиональное преступное сообщество, эксплуатировавшее информационную инфраструктуру для обеспечения работы этих колл-центров. В ФСБ установили, что для осуществления мошеннической схемы украинская сторона привлекала в России администраторов, продавцов, покупателей и курьеров SIM-боксов, крупных партий SIM-карт, а также граждан РФ, которые переводили похищенные деньги на иностранные счета.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее сотрудники УФСБ по Свердловской области и полицейские пресекли деятельность двух местных жителей, которые были администраторами сетевого оборудования, используемого преступными группировками для мошенничества и диверсий. Силовики изъяли у уральцев 2 тыс. SIM-карт и технику. Для сокрытия деятельности они часто меняли места жительства, используя съемные квартиры, в которых проживали не более трех-четырех дней.

Ирина Пичурина