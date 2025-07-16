В Ставропольском крае провели более 17 тысяч ярмарок в 2025 году

В муниципалитетах Ставропольского края с начала 2025 года было проведено более 17 тыс. ярмарок. На торговых точках реализовано 14 тыс. т. продукции местных производителей на сумму 2,4 млрд руб. Об этом сообщает региональное минэкономразвития в своем Тelegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По информации ведомства, показатель реализации ярмарочной продукции вырос на 11% по сравнению с 2024 годом. В крае увеличилось количество ярмарочных площадок — теперь 569 торговых точек оборудованы для продажи местной продукции. В ярмарках участвуют: крестьянские (фермерские) хозяйства; личные подсобные хозяйства; индивидуальные предприниматели; предприятия агропромышленного комплекса.

«В 2024 году регион вошел в число пилотных 12 субъектов России, где провели «Всероссийскую ярмарку». Продвигаем местную продукцию с помощью ярмарочных мероприятий, в том числе для сдерживания роста цен на продовольствие»,– пояснил министр экономического развития Ставрополья Антон Доронин.

Валентина Любашенко