Съемки продолжения фильма «Питер FM» стартуют весной 2026 года

В 2026 году начнутся съемки продолжения картины «Питер FM», но с другим названием. Пока рабочим выбрали «Питер, любовь моя», пишет ТАСС со ссылкой на продюсера фильма Игоря Толстунова.

Приступить к съемкам планируют весной, в мае-июне. Сцены будут снимать в Петербурге, создатели также рассматривают загородные объекты.

Сценарий для новой картины уже готов. Зрителям представят историю молодых героев, которые практически проходят путь персонажей «Питер FM» из нулевых. На экраны вернутся и герои Евгения Цыганова и Екатерины Федуловой. Им придумали свою драматургию в этой истории, связанную с линией главных персонажей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что сборы кинотеатров Санкт-Петербурга выросли на 33% в июне.

Татьяна Титаева