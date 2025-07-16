Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Горячая тема

Косметика с охлаждающим эффектом

В период аномальной жары «Коммерсантъ Стиль» рассказывает о важном: охлаждающих косметических средствах, которые помогут справиться с перегревом.

Фото: East News

Фото: East News

Все — для максимального комфорта; в уходе за кожей психологические приемы излишни и не нужно никаких манифестаций или резких перемен. Если на улице жарко, то не стоит выбирать сложные плотные текстуры кремов или многокомпонентные масла: дайте коже возможность спокойно пережить экстремальные условия и не потерять способность к саморегулированию. Это важный тренд последнего времени (вне зависимости от температуры за окном) — сегодня в уходе за кожей наблюдается сдвиг в сторону средств, которые обеспечивают видимые, часто немедленные результаты. SOS-средства и криомаски (те, что действуют через охлаждение) отражают растущий интерес к неинвазивным методам, которые имитируют профессиональные процедуры в домашних условиях. В период лета с этой задачей отлично справляются легкие гели, маски, патчи — все с ментолом, зеленым чаем, гиалуроновой кислотой: они освежат и увлажнят кожу.

Предыдущая фотография
Dr.Levy, охлаждающая маска для лица и контура глаз Freezing Anti-Fatigue Mask. В составе: альпийская, ледниковая и морская родниковая вода, экстракт зеленого чая, цветов эдельвейса, таурин, гиалуроновая кислота, витамины группы B

Dr.Levy, охлаждающая маска для лица и контура глаз Freezing Anti-Fatigue Mask. В составе: альпийская, ледниковая и морская родниковая вода, экстракт зеленого чая, цветов эдельвейса, таурин, гиалуроновая кислота, витамины группы B

Rodial, гидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз snake: замораживают, разглаживают и стирают морщины

Rodial, гидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз snake: замораживают, разглаживают и стирают морщины

Babor, увлажняющая биоцеллюлозная маска с охлаждающим эффектом Hydration Cryo Plumping Mask. В составе: гиалуроновая и полиглутаминовая кислоты, ниацинамид, экстракт центеллы азиатской

Babor, увлажняющая биоцеллюлозная маска с охлаждающим эффектом Hydration Cryo Plumping Mask. В составе: гиалуроновая и полиглутаминовая кислоты, ниацинамид, экстракт центеллы азиатской

Thalgo, гель-крем для лица с освежающим и увлажняющим эффектом Source Marine Hydrating Cooling Gel-Cream. В составе: вода морских источников Sve Bleue в сочетании с комплексом альгинатов

Thalgo, гель-крем для лица с освежающим и увлажняющим эффектом Source Marine Hydrating Cooling Gel-Cream. В составе: вода морских источников Sve Bleue в сочетании с комплексом альгинатов

Bioderma, успокаивающий спрей для чувствительной и реактивной кожи Sensibio AR+ SOS: быстро уменьшает внезапные покраснения и приливы жара. Приятно охлаждает и освежает кожу, уменьшает видимость сосудов. Sensibio AR+ Мгновенно успокаивающий SOS спрей против покраснений, 70 мл

Bioderma, успокаивающий спрей для чувствительной и реактивной кожи Sensibio AR+ SOS: быстро уменьшает внезапные покраснения и приливы жара. Приятно охлаждает и освежает кожу, уменьшает видимость сосудов. Sensibio AR+ Мгновенно успокаивающий SOS спрей против покраснений, 70 мл

Thim, охлаждающие пэды для лица: насыщают кожу влагой, снимают усталость, уменьшают отечность и возвращают коже сияние

Thim, охлаждающие пэды для лица: насыщают кожу влагой, снимают усталость, уменьшают отечность и возвращают коже сияние

Vichy, матирующий гель-сорбет для лица с увлажнением 48ч Mineral 89

Vichy, матирующий гель-сорбет для лица с увлажнением 48ч Mineral 89

Clarins, разглаживающий крем-гель для тела с эффектом лифтинга Body Fit Active: уменьшает проявления целлюлита, тонизирует кожу. В составе: кофеин, ментол, экстракты растений

Clarins, разглаживающий крем-гель для тела с эффектом лифтинга Body Fit Active: уменьшает проявления целлюлита, тонизирует кожу. В составе: кофеин, ментол, экстракты растений

Nard, укрепляющий охлаждающий шампунь Cooling Hair Loss Care Shampoo: укрепляет волосы, охлаждает и освежает кожу головы, помогает снять раздражения и зуд кожи головы, помогает предотвратить выпадение волос. В составе: комплекс растительных экстрактов чайного дерева, розмарина, лаванды, ментол, ниацинамид

Nard, укрепляющий охлаждающий шампунь Cooling Hair Loss Care Shampoo: укрепляет волосы, охлаждает и освежает кожу головы, помогает снять раздражения и зуд кожи головы, помогает предотвратить выпадение волос. В составе: комплекс растительных экстрактов чайного дерева, розмарина, лаванды, ментол, ниацинамид

Следующая фотография
1 / 9

Dr.Levy, охлаждающая маска для лица и контура глаз Freezing Anti-Fatigue Mask. В составе: альпийская, ледниковая и морская родниковая вода, экстракт зеленого чая, цветов эдельвейса, таурин, гиалуроновая кислота, витамины группы B

Rodial, гидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз snake: замораживают, разглаживают и стирают морщины

Babor, увлажняющая биоцеллюлозная маска с охлаждающим эффектом Hydration Cryo Plumping Mask. В составе: гиалуроновая и полиглутаминовая кислоты, ниацинамид, экстракт центеллы азиатской

Thalgo, гель-крем для лица с освежающим и увлажняющим эффектом Source Marine Hydrating Cooling Gel-Cream. В составе: вода морских источников Sve Bleue в сочетании с комплексом альгинатов

Bioderma, успокаивающий спрей для чувствительной и реактивной кожи Sensibio AR+ SOS: быстро уменьшает внезапные покраснения и приливы жара. Приятно охлаждает и освежает кожу, уменьшает видимость сосудов. Sensibio AR+ Мгновенно успокаивающий SOS спрей против покраснений, 70 мл

Thim, охлаждающие пэды для лица: насыщают кожу влагой, снимают усталость, уменьшают отечность и возвращают коже сияние

Vichy, матирующий гель-сорбет для лица с увлажнением 48ч Mineral 89

Clarins, разглаживающий крем-гель для тела с эффектом лифтинга Body Fit Active: уменьшает проявления целлюлита, тонизирует кожу. В составе: кофеин, ментол, экстракты растений

Nard, укрепляющий охлаждающий шампунь Cooling Hair Loss Care Shampoo: укрепляет волосы, охлаждает и освежает кожу головы, помогает снять раздражения и зуд кожи головы, помогает предотвратить выпадение волос. В составе: комплекс растительных экстрактов чайного дерева, розмарина, лаванды, ментол, ниацинамид

Ирина Кириенко

Новости компаний Все