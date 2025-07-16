Горячая тема

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Косметика с охлаждающим эффектом
В период аномальной жары «Коммерсантъ Стиль» рассказывает о важном: охлаждающих косметических средствах, которые помогут справиться с перегревом.
Фото: East News
Все — для максимального комфорта; в уходе за кожей психологические приемы излишни и не нужно никаких манифестаций или резких перемен. Если на улице жарко, то не стоит выбирать сложные плотные текстуры кремов или многокомпонентные масла: дайте коже возможность спокойно пережить экстремальные условия и не потерять способность к саморегулированию. Это важный тренд последнего времени (вне зависимости от температуры за окном) — сегодня в уходе за кожей наблюдается сдвиг в сторону средств, которые обеспечивают видимые, часто немедленные результаты. SOS-средства и криомаски (те, что действуют через охлаждение) отражают растущий интерес к неинвазивным методам, которые имитируют профессиональные процедуры в домашних условиях. В период лета с этой задачей отлично справляются легкие гели, маски, патчи — все с ментолом, зеленым чаем, гиалуроновой кислотой: они освежат и увлажнят кожу.