Горячая тема

В период аномальной жары «Коммерсантъ Стиль» рассказывает о важном: охлаждающих косметических средствах, которые помогут справиться с перегревом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: East News Фото: East News

Все — для максимального комфорта; в уходе за кожей психологические приемы излишни и не нужно никаких манифестаций или резких перемен. Если на улице жарко, то не стоит выбирать сложные плотные текстуры кремов или многокомпонентные масла: дайте коже возможность спокойно пережить экстремальные условия и не потерять способность к саморегулированию. Это важный тренд последнего времени (вне зависимости от температуры за окном) — сегодня в уходе за кожей наблюдается сдвиг в сторону средств, которые обеспечивают видимые, часто немедленные результаты. SOS-средства и криомаски (те, что действуют через охлаждение) отражают растущий интерес к неинвазивным методам, которые имитируют профессиональные процедуры в домашних условиях. В период лета с этой задачей отлично справляются легкие гели, маски, патчи — все с ментолом, зеленым чаем, гиалуроновой кислотой: они освежат и увлажнят кожу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Dr.Levy, охлаждающая маска для лица и контура глаз Freezing Anti-Fatigue Mask. В составе: альпийская, ледниковая и морская родниковая вода, экстракт зеленого чая, цветов эдельвейса, таурин, гиалуроновая кислота, витамины группы B Rodial, гидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз snake: замораживают, разглаживают и стирают морщины Babor, увлажняющая биоцеллюлозная маска с охлаждающим эффектом Hydration Cryo Plumping Mask. В составе: гиалуроновая и полиглутаминовая кислоты, ниацинамид, экстракт центеллы азиатской Thalgo, гель-крем для лица с освежающим и увлажняющим эффектом Source Marine Hydrating Cooling Gel-Cream. В составе: вода морских источников Sve Bleue в сочетании с комплексом альгинатов Bioderma, успокаивающий спрей для чувствительной и реактивной кожи Sensibio AR+ SOS: быстро уменьшает внезапные покраснения и приливы жара. Приятно охлаждает и освежает кожу, уменьшает видимость сосудов. Sensibio AR+ Мгновенно успокаивающий SOS спрей против покраснений, 70 мл Thim, охлаждающие пэды для лица: насыщают кожу влагой, снимают усталость, уменьшают отечность и возвращают коже сияние Vichy, матирующий гель-сорбет для лица с увлажнением 48ч Mineral 89 Clarins, разглаживающий крем-гель для тела с эффектом лифтинга Body Fit Active: уменьшает проявления целлюлита, тонизирует кожу. В составе: кофеин, ментол, экстракты растений Nard, укрепляющий охлаждающий шампунь Cooling Hair Loss Care Shampoo: укрепляет волосы, охлаждает и освежает кожу головы, помогает снять раздражения и зуд кожи головы, помогает предотвратить выпадение волос. В составе: комплекс растительных экстрактов чайного дерева, розмарина, лаванды, ментол, ниацинамид Следующая фотография 1 / 9 Dr.Levy, охлаждающая маска для лица и контура глаз Freezing Anti-Fatigue Mask. В составе: альпийская, ледниковая и морская родниковая вода, экстракт зеленого чая, цветов эдельвейса, таурин, гиалуроновая кислота, витамины группы B Rodial, гидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз snake: замораживают, разглаживают и стирают морщины Babor, увлажняющая биоцеллюлозная маска с охлаждающим эффектом Hydration Cryo Plumping Mask. В составе: гиалуроновая и полиглутаминовая кислоты, ниацинамид, экстракт центеллы азиатской Thalgo, гель-крем для лица с освежающим и увлажняющим эффектом Source Marine Hydrating Cooling Gel-Cream. В составе: вода морских источников Sve Bleue в сочетании с комплексом альгинатов Bioderma, успокаивающий спрей для чувствительной и реактивной кожи Sensibio AR+ SOS: быстро уменьшает внезапные покраснения и приливы жара. Приятно охлаждает и освежает кожу, уменьшает видимость сосудов. Sensibio AR+ Мгновенно успокаивающий SOS спрей против покраснений, 70 мл Thim, охлаждающие пэды для лица: насыщают кожу влагой, снимают усталость, уменьшают отечность и возвращают коже сияние Vichy, матирующий гель-сорбет для лица с увлажнением 48ч Mineral 89 Clarins, разглаживающий крем-гель для тела с эффектом лифтинга Body Fit Active: уменьшает проявления целлюлита, тонизирует кожу. В составе: кофеин, ментол, экстракты растений Nard, укрепляющий охлаждающий шампунь Cooling Hair Loss Care Shampoo: укрепляет волосы, охлаждает и освежает кожу головы, помогает снять раздражения и зуд кожи головы, помогает предотвратить выпадение волос. В составе: комплекс растительных экстрактов чайного дерева, розмарина, лаванды, ментол, ниацинамид

Ирина Кириенко