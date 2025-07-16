В преддверии Дня металлурга сдан в эксплуатацию многоквартирный дом для работников ММК.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Рухмалев Фото: Евгений Рухмалев

Жилищно-инвестиционный фонд «Ключ» строит дома для магнитогорцев вот уже тридцать лет. Проект жилого комплекса «Ключевой», состоящий из трёх очередей и включающий в себя одиннадцать домов на 440 квартир, был разработан в 2021 году. С 2023 по 2024 год были сданы восемь домов на 272 квартиры. В этом году в канун Дня металлурга первых жильцов принял дом № 9.

– В этом доме мы применили новую планировку, – отметил директор ЖИФ «Ключ» Владимир Харченко. – Площадь однокомнатной квартиры варьируется от тридцати пяти до шестидесяти квадратных метров, двухкомнатной – девяносто квадратных метров. Потолки выше, чем в предыдущих домах на двадцать сантиметров. Большие окна, гардеробные, кухни, туалеты. Возле домов – благоустроенные просторные парковки, то есть будет, где разместить машины. Прежде чем приступить к проектированию, мы мониторили рынок, разговаривали с риэлторами, чтобы понять требования людей к жилью. В наших домах представлены квартиры разных планировок, чтобы можно было выбрать, исходя из потребностей.

По традиции сдача жилья проходит накануне профессионального праздника металлургов. Поздравить обладателей долгожданных квадратных метров приходят первые лица города.

– Собственная квартира – это основа, – отметил глава администрации г. Магнитогорска Семьи металлургов Магнитки справили новоселье

В преддверии Дня металлурга сдан в эксплуатацию многоквартирный дом для работников ММК.

Жилищно-инвестиционный фонд «Ключ» строит дома для магнитогорцев вот уже тридцать лет. Проект жилого комплекса «Ключевой», состоящий из трёх очередей и включающий в себя одиннадцать домов на 440 квартир, был разработан в 2021 году. С 2023 по 2024 год были сданы восемь домов на 272 квартиры. В этом году в канун Дня металлурга первых жильцов принял дом № 9.

– В этом доме мы применили новую планировку, – отметил директор ЖИФ «Ключ» Владимир Харченко. – Площадь однокомнатной квартиры варьируется от тридцати пяти до шестидесяти квадратных метров, двухкомнатной – девяносто квадратных метров. Потолки выше, чем в предыдущих домах на двадцать сантиметров. Большие окна, гардеробные, кухни, туалеты. Возле домов – благоустроенные просторные парковки, то есть будет, где разместить машины. Прежде чем приступить к проектированию, мы мониторили рынок, разговаривали с риэлторами, чтобы понять требования людей к жилью. В наших домах представлены квартиры разных планировок, чтобы можно было выбрать, исходя из потребностей.

По традиции сдача жилья проходит накануне профессионального праздника металлургов. Поздравить обладателей долгожданных квадратных метров приходят первые лица города.

– Собственная квартира – это основа, – отметил глава администрации г. Магнитогорска Сергей Бердников. – Человеку нужна хорошая работа и комфортное жильё. Приятно, что ММК как социально ориентированная компания предоставляет своим работникам возможность приобрести такое комфортное жильё на льготных условиях.

Почётное право перерезать красную ленточку было предоставлено семье Мурзиковых. Под бурные овации новосёлы вместе с почётными гостями отправились в свою новую квартиру. Глава семьи Михаил Мурзиков трудится на ММК с 2019 года, в настоящее время - аппаратчиком электролиза газозащитной станции. ММК оплачивает половину процентов по ипотеке.

Глава города подарил младшему члену семьи Мурзиковых детский надувной бассейн, а руководитель профсоюза Группы ПАО «ММК» Борис Семенов вручил новоселам сертификат на покупку техники для новой квартиры и корзину с фруктами.

Строительство жилого комплекса «Ключевой» продолжается. Следующий дом будет готов к декабрю текущего года, второй – к 1 июня 2026 года. . – Человеку нужна хорошая работа и комфортное жильё. Приятно, что ММК как социально ориентированная компания предоставляет своим работникам возможность приобрести такое комфортное жильё на льготных условиях.

Почетное право перерезать красную ленточку было предоставлено семье Мурзиковых. Под бурные овации новоселы вместе с почетными гостями отправились в свою новую квартиру. Глава семьи Михаил Мурзиков трудится на ММК с 2019 года, в настоящее время - аппаратчиком электролиза газозащитной станции. ММК оплачивает половину процентов по ипотеке.

Глава города подарил младшему члену семьи Мурзиковых детский надувной бассейн, а руководитель профсоюза Группы ПАО «ММК» Борис Семенов вручил новоселам сертификат на покупку техники для новой квартиры и корзину с фруктами.

Строительство жилого комплекса «Ключевой» продолжается. Следующий дом будет готов к декабрю текущего года, второй – к 1 июня 2026 года.

ПАО «ММК»