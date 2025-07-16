«РИА Новости»: имущество дочери экс-замминистра обороны Булгакова арестовано

Имущество дочери бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова арестовано в рамках уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Булгаков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Дмитрий Булгаков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По информации агентства, аналогичные ограничения московский суд наложил на имущество супруги господина Булгакова. Следствие считает, что незаконно полученные бывшим замминистра деньги аккумулировались им в том числе на расчетном счете, открытом на имя жены. В июне Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела, защита Дмитрия Булгакова сейчас знакомится с его материалами.

Господину Булгакову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, преступление было совершено в 2023 году — уже после его ухода с военной службы годом ранее. По данным «Ъ», предъявленное генералу армии в отставке обвинение связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения расположенной в Санкт-Петербурге Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова. Сейчас обвиняемый находится под арестом.

Подробности дела — в публикации «Ъ» «Сюжет по Булгакову».