Два новых троллейбусных маршрута «Катюша» и «Женечка» запустили в Петербурге

ГЭТ «Горэлектротранс» с 16 июля запускает два новых маршрута — №51 «Женечка» и №52 «Катюша», сообщает пресс-служба организации. Пассажиров будут перевозить троллейбусы с увеличенным автономным ходом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Маршрут №51 пройдет от Светлановского проспекта до станции метро «Площадь Мужества», после чего по проспекту Тореза и улице Есенина доедет до «Проспекта Просвещения». Следом транспорт направится на «Парнас» и закончит на конечной станции «Толубеевский проезд».

Маршрут №52 пройдет от станции метро «Старая Деревня» по Торфяной дороге, следом по Гаккелевской улице до станции метро «Комендантский проспект». Конечная остановка находится на Парашютной улице, где за последние годы возвели очень много жилых домов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что власти Ленобласти обновили подвижной состав на маршруте Кингисепп – Петербург, теперь автобусный парк состоит из вместительных автобусов на газовом топливе.

Андрей Маркелов