Автобусы на газовом топливе будут возить пассажиров между Петербургом и Кингисеппом

Власти Ленобласти обновили подвижной состав на маршруте Кингисепп – Петербург, теперь автобусный парк состоит из вместительных автобусов на газовом топливе, сообщает пресс-служба администрации 47-го региона. Транспортные средства скоро выйдут на маршрут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ленобласти Фото: Пресс-служба администрации Ленобласти

В комитет по транспорту 47-го региона подчеркнули, что стимулируют перевозчиков обновлять подвижной состав экологичным транспортом через возмещение до 40% от стоимости приобретения автобусов на газовом топливе.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Пассажиравтотранс» потратит 28 млн рублей на материалы для ремонта автобусов. Согласно техзаданию, потенциальному подрядчику необходимо будет поставить в восемь автобусных парков ПАТ более 800 наименований товаров.

Андрей Маркелов