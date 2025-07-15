Водолазы начали поиски тела молодой девушки, утонувшей на реке Каме у села Докша

18-летняя девушка утонула на реке Каме у села Докша, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии. Водолазы региональной Поисково-спасательной службы (ПСС УР) начали поиски ее тела. По словам друзей, данные предварительные, они пошли купаться вместе с девушкой. Неожиданно она ушла под воду, сильное течение унесло ее на глубину. Погибшая не умела плавать.

«Ее попытался спасти друг, схватил за волосы, но она стала тянуть его на дно. В этом месте резкие глубинные перепады и быстрое течение. К сожалению, ему пришлось ее отпустить, так как он тоже стал тонуть»,— рассказал и.о. главного государственного инспектора по маломерным судам ГУ МЧС по Удмуртии Андрей Машкин.

В ПСС УР добавили, что в работе по поиску тела девушки задействованы два катера и пять спасателей. Выясняются обстоятельства трагедии.