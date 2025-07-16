«Без промедления и по всей строгости»

Госдума в очередной раз вносит поправки в законодательство об иностранных агентах. Соответствующий документ принят в первом чтении. В случае окончательного утверждения уголовная ответственность для данной категории граждан наступит после единственного правонарушения в течение года. Нынешний порядок позволяет оступиться два раза. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что это не последние меры против иноагентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Государственная дума, как и обещала, усложнила жизнь иностранным агентам. Теперь попавшего в черный список будет гораздо проще отправить в места лишения свободы. Соответствующий законопроект принят пока только в первом чтении, однако что-то подсказывает: серьезных, вернее, принципиальных изменений он в итоге не претерпит.

Все очень просто: если сейчас для возбуждения уголовного дела против данной категории граждан допускается совершить два административных правонарушения, то с утверждением нового закона останется лишь одно. Единственное.

Выступавший с пояснительным словом глава комитета по безопасности Василий Пискарев сообщил, что нижняя палата принимает уже 45-й по счету документ в отношении иноагентов. Таковых на сегодня 803 человека. Много это или мало? Сложно сказать. Наверное, немного в масштабах такой большой страны. Однако с высокой долей вероятности обе цифры явно не окончательные. Собственно, зачем это нужно? По данным Минюста, 40% иноагентов не исполняют наложенных на них законодательных ограничений. Самое распространенное нарушение — отсутствие соответствующих плашек на публикациях или видеоматериалах, где указано, что автор — иностранный агент. Особенно это касается так называемых уехавших. Там сплошь злостные нарушители, что по большому счету неудивительно.

Иными словами, даже если иноагент не со зла не разместил плашку, а просто забыл — мало ли, бывает такое. Или, скажем, по техническим причинам — сбой случился в интернете. Такая невнимательность может очень дорого обойтись. Более того, нет гарантии, что со временем не появится новое предложение — устранить то самое единственное право на правонарушение. И тогда уже без промедления и по всей строгости в места не столь отдаленные.

Желательно это как-то продумать в законодательстве, что, мол, случайно, не нарочно, не со зла. Тем не менее общий смысл понятен: попал в черный список — прекращай любую активность. Проблема лишь в том, что иной нарушитель порой даже не знает, что наказан, живет и вины за собой не чувствует. Однако мы понимаем, это не значит, что ее нет. Но вот что интересно: за новый проект закона проголосовали 342 депутата, но один все-таки был против.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе