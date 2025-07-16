«Без промедления и по всей строгости»
Дмитрий Дризе — об ужесточении закона об иноагентах
Госдума в очередной раз вносит поправки в законодательство об иностранных агентах. Соответствующий документ принят в первом чтении. В случае окончательного утверждения уголовная ответственность для данной категории граждан наступит после единственного правонарушения в течение года. Нынешний порядок позволяет оступиться два раза. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что это не последние меры против иноагентов.
Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ
Государственная дума, как и обещала, усложнила жизнь иностранным агентам. Теперь попавшего в черный список будет гораздо проще отправить в места лишения свободы. Соответствующий законопроект принят пока только в первом чтении, однако что-то подсказывает: серьезных, вернее, принципиальных изменений он в итоге не претерпит.
Все очень просто: если сейчас для возбуждения уголовного дела против данной категории граждан допускается совершить два административных правонарушения, то с утверждением нового закона останется лишь одно. Единственное.
Выступавший с пояснительным словом глава комитета по безопасности Василий Пискарев сообщил, что нижняя палата принимает уже 45-й по счету документ в отношении иноагентов. Таковых на сегодня 803 человека. Много это или мало? Сложно сказать. Наверное, немного в масштабах такой большой страны. Однако с высокой долей вероятности обе цифры явно не окончательные. Собственно, зачем это нужно? По данным Минюста, 40% иноагентов не исполняют наложенных на них законодательных ограничений. Самое распространенное нарушение — отсутствие соответствующих плашек на публикациях или видеоматериалах, где указано, что автор — иностранный агент. Особенно это касается так называемых уехавших. Там сплошь злостные нарушители, что по большому счету неудивительно.
Иными словами, даже если иноагент не со зла не разместил плашку, а просто забыл — мало ли, бывает такое. Или, скажем, по техническим причинам — сбой случился в интернете. Такая невнимательность может очень дорого обойтись. Более того, нет гарантии, что со временем не появится новое предложение — устранить то самое единственное право на правонарушение. И тогда уже без промедления и по всей строгости в места не столь отдаленные.
Желательно это как-то продумать в законодательстве, что, мол, случайно, не нарочно, не со зла. Тем не менее общий смысл понятен: попал в черный список — прекращай любую активность. Проблема лишь в том, что иной нарушитель порой даже не знает, что наказан, живет и вины за собой не чувствует. Однако мы понимаем, это не значит, что ее нет. Но вот что интересно: за новый проект закона проголосовали 342 депутата, но один все-таки был против.
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