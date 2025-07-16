В поселке под Новосибирском произошел взрыв газа, есть пострадавшие

Хлопок газовоздушной смеси произошел в квартире двухэтажного кирпичного дома в поселке Красный Яр Новосибирской области. В результате взрыва пострадала местная жительница, ее осматривают врачи, сообщает ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Новосибирской области Фото: МЧС Новосибирской области

По данным ведомства, под завалами могут находиться еще два человека. Областная прокуратура проводит проверку по факту инцидента.

«В настоящее время под контролем прокурора Новосибирского района спецслужбами устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— говорится в сообщении.

Александра Стрелкова