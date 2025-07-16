обновлено 09:30
В поселке под Новосибирском произошел взрыв газа, есть пострадавшие
Хлопок газовоздушной смеси произошел в квартире двухэтажного кирпичного дома в поселке Красный Яр Новосибирской области. В результате взрыва пострадала местная жительница, ее осматривают врачи, сообщает ГУ МЧС.
Фото: МЧС Новосибирской области
По данным ведомства, под завалами могут находиться еще два человека. Областная прокуратура проводит проверку по факту инцидента.
«В настоящее время под контролем прокурора Новосибирского района спецслужбами устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— говорится в сообщении.