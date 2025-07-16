Строительство дублера проспекта Кулакова в Ставрополе запланировали на 2028 год

Строительство объездной дороги — дублера проспекта Кулакова в Ставрополе запланировали на 2028 год. Об этом во время прямой линии с жителями региона сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В настоящее время уже завершены предпроектные работы. Сам проект предусматривает создание дорожной развязки на пересечении улицы Ленина и проспекта Кулакова. Однако потребуется вырубить 50 га Русского леса (менее 0,4% от его общей площади в 14 тыс. га). Именно этот аспект и затормозил реализацию проекта. Ситуацией обеспокоились экоактивисты.

«Мы определили предполагаемый маршрут трассы и заложили средства в бюджет на 2028 год, – сказал Владимир Владимиров. – Для реализации проекта необходимо найти компромисс с общественностью. Жители могут выражать свою позицию по этому вопросу в социальных сетях».

Мария Хоперская