В РЖД пообещали скоро избавиться от «гравитационных туалетов» и санитарных зон

В парке РЖД остались единицы вагонов с гравитационными туалетами, и в ближайшие несколько лет они будут выведены из эксплуатации. Об этом сообщил «РИА Новости» заместитель гендиректора компании Иван Колесников.

Та же судьба ждет и санитарные зоны — территории вокруг станций, где пассажирам поездов запрещалось пользоваться туалетом. В таких зонах, по словам топ-менеджера РЖД, «не будет необходимости».

«Их (гравитационных туалетов.— «Ъ») уже сейчас единицы,— сказал господин Колесников.— В течение ближайших нескольких лет мы окончательно закроем вопрос курсирования вагонов с подобным оборудованием». Он уточнил, что сейчас РЖД ставит в своих вагонах биотуалеты и современные санитарные узлы.

Под гравитационным туалетом в поездах понимается туалет, в котором вода и отходы под силой тяжести падают прямо на железнодорожные пути.