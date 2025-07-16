Сакральные места Республики Алтай внесут в государственный реестр

В этом году в Республике Алтай будет создан государственный реестр сакральных мест. Об этом сообщил глава региона Андрей Турчак по итогам встречи с региональной Общественной палатой, состоявшейся 15 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Кобзев/Коммерсантъ Фото: Дмитрий Кобзев/Коммерсантъ

Эта мера призвана защитить от вандалов «особо почитаемые, сакральные места». К ним могут относиться горы, водоемы, перевалы. «Важно сохранить наши святые места, чтобы процессы глобализации не нанесли урона нашему природному наследию, духовно-нравственным ценностям. Вопрос очень сложный, финансово затратный, непростой и в юридическом аспекте»,— отметила председатель палаты Татьяна Кончева.

Предполагается, что перечень таких мест будет формировать специально созданная рабочая группа. «Первые 10-15 объектов включим в реестр уже в этом году»,— сказал господин Турчак.

Как сообщил в ходе встречи спикер госсобрания — эл курултая Республики Алтай Эжер Ялбаков, республиканский парламент примет решения, которые закрепят понятие «сакральности» в правовом поле.

Валерий Лавский