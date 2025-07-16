На Ямале с начала сезона произошло 48 природных пожаров

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) с начала пожароопасного сезона в этом году произошло 48 природных пожаров, их общая площадь составила 1722,5 га, сообщили в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Все возгорания произошли вдали от населенных пунктов и инфраструктуры. На утро 15 июля на Ямале действовал один природный пожар площадью 10 га, его тушением занимались 11 спасателей Ямалспаса.

Напомним, 30 июня на Ямале действовало четыре природных пожара. В тушении участвовал 91 спасатель Ямалспаса. Огнем была пройдена площадь 260,9 га, два пожара площадью 112,9 га удалось локализовать.

Ирина Пичурина