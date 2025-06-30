На Ямале тушат четыре лесных пожара

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) на утро 30 июня действовало четыре природных пожара, сообщили в департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Ямала. В тушении участвует 91 спасатель Ямалспаса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Огнем пройдена площадь 260,9 га, два пожара площадью 112,9 га удалось локализовать. В воскресенье, 29 июня, спасатели потушили три лесных пожара на площади 36,3 га. Опасности для населенных пунктов нет.

Всего с начала пожароопасного сезона на Ямале произошло 16 природных пожаров, их общая площадь составила 360,1 га. Все они случились вдали от населенных пунктов и объектов инфраструктуры.

Напомним, 19 июня в ЯНАО тушили лесной пожар в районе Ноябрьска на площади 5,5 га. К ликвидации привлекли 16 спасателей Ямалспаса.

Ирина Пичурина