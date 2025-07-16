Дикорастущая конопля на площади 1,2 тыс. га обнаружена в Красноярском крае

Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю выявило произрастание дикорастущей конопли на общей площади 1,18 тыс. га. В Шарыповском районе конопля обнаружена на площади 602 га, в Назаровском — 232 га, в Ачинском — 183 га, в Боготольском — 100 га, в Канском, Рыбинском и Дзержинском — 61,9 га. Обнаруженные очаги произрастания наркотикосодержащего растения находятся в собственности частных лиц, подчеркнули в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Конопля является сорным растением, произрастающим на сельскохозяйственных угодьях. В случае длительного неиспользования и зарастания полей сорняками при благоприятных условиях конопля может преобладать в фитоценозе и образовывать большие очаги»,— отметили в Россельхознадзоре.

Информацию о зарастании сельскохозяйственных земель дикорастущей коноплей Россельхознадзор направил в МВД и органы муниципальной власти. На сегодня в регионе уничтожено пять очагов произрастания травы на общей площади 885,6 га.

Михаил Кичанов