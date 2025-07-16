До четырех выросло число кандидатов на довыборах в парламент Горного Алтая

Число желающих получить вакантный мандат депутата госсобрания — эл курултая Республики Алтай достигло четырех. Это следует из данных ГАС «Выборы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Выборы пройдут 14 сентября в одномандатном округе №2. На предыдущих выборах в 2024 году победу в нем одержал кандидат от «Единой России» (ЕР) Артур Кохоев. Затем он был избран сенатором от законодательной ветви власти региона.

На этот раз «Единая Россия» выдвинула своим кандидатом начальника горно-алтайского филиала ФГБУ «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Валентина Декенова. В мае он одержал победу на внутрипартийном предварительном голосовании. Кандидатом от КПРФ стал гендиректор ООО «Купол» Аскар Тулебаев. Он был депутатом предыдущего созыва парламента Горного Алтая, а в 2024 году уступил в одномандатном округе №4 единороссу Константину Криворученко.

В качестве самовыдвиженцев на выборы пошли безработный Вячеслав Харин и пенсионер Василий Кудирмеков. В апреле региональное отделение ЕР сообщало о том, что господину Харину отказано в регистрации в качестве кандидата на партийные праймериз по одномандатному избирательному округу №4 на дополнительных выборах в горно-алтайский горсовет. Довыборы в горсовет столицы республики также пройдут в сентябре. Господин Кудирмеков является председателем правления общественного движения «Курултай алтайского народа». Как писал «Ъ-Сибирь», в июне он стал организатором митинга в Горно-Алтайске против реформы местного самоуправления.

Валерий Лавский