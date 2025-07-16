Хабаровские власти объявили об отсутствии заражения бассейна Амура цианидами

Превышения ПДК цианистого натрия в водоемах Николаевского района после утечки отравляющих веществ из пульпопровода на руднике АО «Многовершинное» (разработку ведет Highland Gold Mining Владислава Свиблова) экспресс-анализом не выявлено. Об этом сообщили в правительстве Хабаровского края по итогам совещания межведомственной рабочей группы по предупреждению и ликвидации ситуаций с экологическими последствиями.

На совещании говорилось, что причиной утечки, по предварительным данным, послужил резкий перепад напряжения в электросети, который вызвал поломку насоса и сильный гидравлический удар. Объем выброса в природную среду превысил 17 кубометров. Представители компании заверили, что загрязненный грунт уже собран и перемещен в хвостохранилище. Также созданы защитные полосы для ограничения попадания зараженных вод в реку Левый Ул.

Как сообщал «Ъ», 11 июля Амурская бассейновая природоохранная прокуратура объявила об опасности для экологии водоемов после аварии в Многовершинном. Предприятие ведет добычу золотосодержащей руды открытым и шахтным способами, имеет золотоизвлекающую фабрику (ЗИФ).

По словам главы территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Зайцевой, система водоснабжения поселка Многовершинный вне опасности, ограничений по водопользованию ведомство не объявляло. Ущерб водоемам в ближайшее время подсчитает Амурское территориальное управление Росрыболовства, после чего возможны ограничения на лов рыбы в районе.

Эрнест Филипповский, Хабаровск