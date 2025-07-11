Отравляющие вещества из пульпопровода золоторудного рудника могут попасть в Амур

Аварийная ситуация сложилась на руднике Многовершинное (разработку ведет Highland Gold Mining Владислава Свиблова), есть угроза экологии рек, следует из срочного сообщения Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры 11 июля. Ведомство проводит проверку по информации о прорыве пульпопровода на предприятии, которое ведет добычу золотосодержащей руды открытым и шахтным способами, имеет золотоизвлекающую фабрику (ЗИФ).

Произошло загрязнение верховий реки Ул (левый приток Амура), на берегу которой расположен рабочий поселок Многовершинный. Соответственно, есть вероятность проникновения несущей цианиды пульпы в Амур. Местность находится в 105 км к северо-западу от Николаевска-на-Амуре.

По информации министра природных ресурсов Хабаровского края Александра Леонтьева, 10 июля в результате отключения электричества произошел порыв на пульпопроводе предприятия, в результате чего цианосодержащая пульпа попала в реку Ул. На данный момент утечка устранена, работники предприятия собирают пульпу и возвращают ее в хвостохранилище.

Эрнест Филипповский, Хабаровск