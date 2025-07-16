Предчистовая сила

На рынке новостроек Сибири выросла доля квартир с предчистовой отделкой. Варианты без ремонта выбирают реже. Например, в Новосибирске по итогам первого полугодия 2025-го года 75% квартир от общего объема предложений на первичном рынке продавались с предчистовой отделкой вместо 3% три года назад. Лоты без отделки уменьшились с 92% в 2022-м до 13% в 2025-м. Эксперты объясняют тенденцию стремлением потребителей «зашить» стоимость ремонта в ипотечные кредиты. Впрочем, они считают, что с ростом себестоимости банковских займов покупатели в будущем могут выбирать наиболее дешевые варианты, то есть без какой-либо отделки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На рынке новостроек Сибири продолжается рост числа предложений квартир с предчистовой отделкой

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ На рынке новостроек Сибири продолжается рост числа предложений квартир с предчистовой отделкой

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Эксперты «Циан.Аналитики» подсчитали, что к концу первого полугодия 2025 года доля квартир с предчистовой отделкой (включает выравнивание стен и пола, установку окон и дверей, разводку электрики и сантехники) на первичном рынке в городах миллионниках достигла 37%, тогда как три года назад она составляла 33%. В Новосибирске по итогам первого полугодия 2025-го такие варианты составили 75% от общего объема предложений на первичном рынке вместо 3% три года назад. В Красноярске этот показатель увеличился до 43% (был 15%), в Омске он составил 6% (ранее таких вариантов в регионе не было).

Доля лотов без ремонта («в бетоне») в Новосибирске уменьшилась с 92% в 2022-м до 13% в 2025-м, в Красноярске — с 66% до 34%, в Омске — со 100% до 53%.

Квартиры с чистовой отделкой (white box, включает покраску, оклейку обоями, укладку ламината и плитки) в общей структуре первичного жилья в Сибири традиционно занимают небольшую долю, в Новосибирске — 4% (в 2022-м — 2%), в Красноярске 12% (было 19%). В Омске доля таковых в этом году достигла рекордных 29%, тогда как три года назад вариантов white box в регионе не было совсем.

Тренд на увеличение доли квартир с предчистовой отделкой наблюдался последние несколько лет активного роста предложения на рынке жилья и характерен для всех сегментов, отмечают эксперты.

«Спрос на квартиры с готовой отделкой — как под ключ с мебелью, так и с качественной базовой отделкой — растет. Для покупателей ключевым фактором является возможность включить стоимость ремонта в тело ипотечного кредита, что существенно снижает первоначальные затраты и упрощает процесс заселения»,— отмечает координатор проекта ЖК «Беринг» Александр Филимонов.

Доля квартир с отделкой и комплексными опциями будет расти, считает бренд-менеджер по новостройкам компании «Города» Роман Шепелев. Покупателю выгоднее перенести затраты на отделку в общий «чек» ипотечной сделки, чем брать потребкредит отдельно, полагает он.

По словам Александра Филимонова, популярность чистовой отделки объясняется в том числе лимитом «семейной» ипотеки в 6 млн руб., который зачастую покрывает стоимость квартиры с минимальной отделкой. Поэтому, чем больше площадь жилья, тем меньше вероятность, что лот будет представлен с отделкой white box, подсчитали аналитики «Метриума».

Согласно данным «ЦИАН.Аналитики», премия за квартиры с отделкой в жилых комплексах, где предлагаются варианты с ремонтом и без, составляет около 6%.

По данным «Авито Недвижимости», доля новостроек с отделкой, доступных для приобретения на платформе, за год сократилась с 66% до 62%. Аналитики INFOLine полагают, что на фоне снижения спроса на покупку жилья со второй половины 2024 года девелоперы стали сокращать долю квартир с отделкой в сегменте массового строительства. «Поэтому отказ застройщиков от отделки в еще не проданных квартирах или превращение отделки в дополнительную платную опцию, которую может выбрать покупатель, представляется рациональным решением с учетом необходимости сокращения расходов»,— считает генеральный директор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров.

По данным INFOLine, в первом квартале 2025 года стоимость отделочных материалов в России выросла год к году на 15,8%, работы подорожали примерно на 30%.

Лолита Белова