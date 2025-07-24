EXEED EXLANTIX ES: спорт, интеллект и уверенность на 8 лет вперед
EXEED EXLANTIX ES — это не просто гибридное купе. Это вызов привычному, заявка на лидерство и демонстрация того, как должен выглядеть автомобиль будущего. И теперь он доступен для тест-драйва в EXEED Центрах Альбион-Моторс.
Фото: «Альбион-Моторс»
Мощь без компромиссов
469 л.с. и 634 Н·м крутящего момента — разгон до 100 км/ч за 4,6 секунды.
Два электродвигателя и бензиновый мотор в гибридной системе REEV — эффективность и драйв.
Запас хода 1231 км, из которых 180 км — только на электротяге.
Это купе не просто быстрое — оно умное. Система рекуперации, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора и интеллектуальная подвеска делают каждую поездку предсказуемо комфортной.
Фото: «Альбион-Моторс»
Панорамная крыша и интерьер, который дышит
Один из элементов, формирующих ощущение премиальности, — панорамная крыша увеличенной площади. Она визуально расширяет пространство салона, наполняя его светом и создавая эффект открытого горизонта. В сочетании с продуманной архитектурой интерьера и атмосферной подсветкой, крыша превращает каждую поездку в эстетическое переживание — будь то дневной маршрут или вечерняя дорога под звездами.
Внутри — 23 динамика, массажные кресла с режимом «Кошачьи лапки», ароматерапия и ионизация воздуха. Салон превращается в SPA-зону на колесах.
Фото: «Альбион-Моторс»
Гарантия, которой можно доверять
8 лет или 200 000 км — гарантия на основные узлы, включая ДВС, подвеску, рулевое управление и даже лакокрасочное покрытие. На электродвигатели и батарею — 8 лет или 160 000 км. Это один из самых щедрых пакетов на рынке, подтверждающий уверенность EXEED в надежности своей техники A.
Привилегии для владельцев
Безлимитный автоконсьерж.
Поддержка 24/7 и прием на сервис в день обращения.
Пакет помощи на дороге сроком на 8 лет B.
Подменный автомобиль на время ремонта.
Персональный менеджер, сопровождающий клиента на всех этапах обслуживания.
Участие в закрытых мероприятиях бренда, включая тест-драйвы, клубные встречи и презентации новых моделей.
Фото: «Альбион-Моторс»
Отзывы первых владельцев: «Это не просто автомобиль. Это цифровой партнер. Я управляю им с телефона, получаю зарядку в подарок и чувствую, что мне доверяют»,— делится один из первых клиентов.
Альбион-Моторс: сертифицированный сервис для электромобилей
Сервисные центры Альбион-Моторс в Новосибирске и Барнауле — одни из немногих в Сибири, сертифицированных для обслуживания гибридных и электрических моделей EXEED D E. Это не просто техническая база — это команда, прошедшая обучение в академии Jaguar Land Rover и EXEED, с доступом к оригинальному оборудованию и ПО.
Высоковольтная диагностика и обслуживание батарей.
Зарядные станции на территории дилерских центров.
Оперативная поставка запчастей — даже из Европы.
Контроль качества на каждом этапе — от мастера до специалиста ОТК. Прозрачная запись на сервис и возможность личного присутствия клиента при ремонте E.
Фото: «Альбион-Моторс»
EXEED Центр Альбион-Моторс — официальный представитель EXEED в Сибири, — работают по международным стандартам обслуживания премиальных брендов.
Почувствуйте сами.
EXEED EXLANTIX ES уже доступен для тест-драйва в Центрах Альбион-Моторс.
Запишитесь на тест-драйв — и убедитесь, что будущее уже наступило.
EXEED ЦЕНТР АЛЬБИОН-МОТОРС СТАНЦИОННАЯ
Адрес: г. Новосибирск, ул. Станционная, 89/3
Тел: +7 383 388-58-00
EXEED ЦЕНТР АЛЬБИОН-МОТОРС КАЛИНИНА
Адрес: г. Барнаул, пр-кт Калинина, 15Е
Тел: +7 3852 59-01-50
Сайт: https://albion-exeed.ru/
ООО «Альбион-Моторс»
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