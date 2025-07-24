EXEED EXLANTIX ES: спорт, интеллект и уверенность на 8 лет вперед

EXEED EXLANTIX ES — это не просто гибридное купе. Это вызов привычному, заявка на лидерство и демонстрация того, как должен выглядеть автомобиль будущего. И теперь он доступен для тест-драйва в EXEED Центрах Альбион-Моторс.

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Мощь без компромиссов

469 л.с. и 634 Н·м крутящего момента — разгон до 100 км/ч за 4,6 секунды.

Два электродвигателя и бензиновый мотор в гибридной системе REEV — эффективность и драйв.

Запас хода 1231 км, из которых 180 км — только на электротяге.

Это купе не просто быстрое — оно умное. Система рекуперации, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора и интеллектуальная подвеска делают каждую поездку предсказуемо комфортной.

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Панорамная крыша и интерьер, который дышит

Один из элементов, формирующих ощущение премиальности, — панорамная крыша увеличенной площади. Она визуально расширяет пространство салона, наполняя его светом и создавая эффект открытого горизонта. В сочетании с продуманной архитектурой интерьера и атмосферной подсветкой, крыша превращает каждую поездку в эстетическое переживание — будь то дневной маршрут или вечерняя дорога под звездами.

Внутри — 23 динамика, массажные кресла с режимом «Кошачьи лапки», ароматерапия и ионизация воздуха. Салон превращается в SPA-зону на колесах.

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Гарантия, которой можно доверять

8 лет или 200 000 км — гарантия на основные узлы, включая ДВС, подвеску, рулевое управление и даже лакокрасочное покрытие. На электродвигатели и батарею — 8 лет или 160 000 км. Это один из самых щедрых пакетов на рынке, подтверждающий уверенность EXEED в надежности своей техники A.

Привилегии для владельцев

Безлимитный автоконсьерж.

Поддержка 24/7 и прием на сервис в день обращения.

Пакет помощи на дороге сроком на 8 лет B.

Подменный автомобиль на время ремонта.

Персональный менеджер, сопровождающий клиента на всех этапах обслуживания.

Участие в закрытых мероприятиях бренда, включая тест-драйвы, клубные встречи и презентации новых моделей.

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Отзывы первых владельцев: «Это не просто автомобиль. Это цифровой партнер. Я управляю им с телефона, получаю зарядку в подарок и чувствую, что мне доверяют»,— делится один из первых клиентов.

Альбион-Моторс: сертифицированный сервис для электромобилей

Сервисные центры Альбион-Моторс в Новосибирске и Барнауле — одни из немногих в Сибири, сертифицированных для обслуживания гибридных и электрических моделей EXEED D E. Это не просто техническая база — это команда, прошедшая обучение в академии Jaguar Land Rover и EXEED, с доступом к оригинальному оборудованию и ПО.

Высоковольтная диагностика и обслуживание батарей.

Зарядные станции на территории дилерских центров.

Оперативная поставка запчастей — даже из Европы.

Контроль качества на каждом этапе — от мастера до специалиста ОТК. Прозрачная запись на сервис и возможность личного присутствия клиента при ремонте E.

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EXEED Центр Альбион-Моторс — официальный представитель EXEED в Сибири, — работают по международным стандартам обслуживания премиальных брендов.

Почувствуйте сами.

EXEED EXLANTIX ES уже доступен для тест-драйва в Центрах Альбион-Моторс.

Запишитесь на тест-драйв — и убедитесь, что будущее уже наступило.

EXEED ЦЕНТР АЛЬБИОН-МОТОРС СТАНЦИОННАЯ Адрес: г. Новосибирск, ул. Станционная, 89/3 Тел: +7 383 388-58-00 EXEED ЦЕНТР АЛЬБИОН-МОТОРС КАЛИНИНА Адрес: г. Барнаул, пр-кт Калинина, 15Е Тел: +7 3852 59-01-50 Сайт: https://albion-exeed.ru/

ООО «Альбион-Моторс»