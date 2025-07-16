Александр Бастрыкин затребовал доклад по жалобе на аварийный мост в Башкирии

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о результатах проверки по жалобе на ненадлежащее содержании моста в селе Байкибашево. Как сообщает информационный центр ведомства, информация об угрозе обрушения искусственного сооружения была размещена в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

“Длительное время мост, соединяющий село Байкибашево с другим населенным пунктом, находится в непригодном состоянии: дорожное полотно покрыто глубокими ямами, имеется угроза обрушения. В результате проезд транспортных средств затруднен”,— говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что многочисленные обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли, капитальный ремонт объекта не проведен.

Управление СКР по Башкирии проводит процессуальную проверку. Она находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Как сообщал «Ъ-Уфа», днем ранее Александр Бастрыкин потребовал доклад о результатах проверки по жалобе на аварийный мост через реку Ашинку в селе Казаяк Иглинского района.

Наталья Балыкова