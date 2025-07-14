Глава СКР поручил доложить о проверке аварийного моста в Башкирии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах процессуальной проверки по информации о неудовлетворительном состоянии моста через реку Ашинку в селе Казаяк Иглинского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сообщается, что этот автомобильный мост долгое время находится в непригодном состоянии, его конструкции деформировались и разрушаются, ограждения частично обрушились, подъездная дорога сужена и осыпается. Также при подъеме уровня воды в реке мост затапливается, и проезжающие по нему автомобили опрокидываются. Проезд транспорта, в том числе экстренных служб, затруднен, а жители села не могут добраться до школ, больниц и социальных учреждений.

Майя Иванова