Постпред США при НАТО: сейчас Европа не может производить оружие для Украины
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Европа сейчас не может производить оружие, которое требуется Украине для обороны. Об этом он рассказал в интервью Fox News.
«Реальность такова, что сейчас Европа не может производить вооружения, необходимые Украине на поле боя или в случае потенциальной войны в Европе. Поэтому Соединенные Штаты являются ведущим производителем таких систем вооружения и будут поставлять их в Европу»,— сказал господин Уитакер.
По словам постпреда, президент США Дональд Трамп не требовал от союзников по НАТО брать на себя расходы на военную помощь Украине, так как этого хотели в самой Европе.
14 июля Дональд Трамп пообещал возобновить поставки оружия Киеву за счет союзников по НАТО. В частности, американский президент заявил о планах направить Киеву 17 комплексов Patriot в ближайшее время.
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