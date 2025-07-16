Нарушения правил благоустройства в Ярославской области будут отмечаться на карте

В Ярославской области на геопортале заработал новый сервис, в котором отмечены нарушения правил благоустройства. По словам губернатора Михаила Евраева, он пока работает в тестовом режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Незаконное граффити в Ярославле

Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал Незаконное граффити в Ярославле

Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал

«Замечания по содержанию зданий, состояние земельных участков, надписи на фасадах, граффити, расклейка объявлений — все эти факты, выявленные инспекторами, отмечаются на карте и служат сигналом собственникам и управляющим компаниям»,— написал господин Евраев.

Информацию на портале публикуют Инспекция административно-технического надзора области и АНО «Центр развития ЖКХ» с указанием категории нарушения, даты выявления, адреса и комментария, в котором напоминается о штрафе в случае неустранения. Это позволит ответственным лицам вовремя принять меры и избежать административного производства, считают власти. Кроме того, сообщить о нарушениях могут и жители по телефону. Эти факты будут проверять сотрудники инспекции прежде, чем отметить их на карте.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в регионе выросли штрафы для юридических лиц за нарушения в сфере благоустройства. Максимальные санкции предусмотрены за заросли борщевика — до 800 тыс. руб. Подробнее — в материале «Борщевик станет дороже».

Алла Чижова