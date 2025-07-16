В Ярославской области будет 93 образовательных комплекса

В Ярославской области по итогу объединения школ и детских садов будет создано 93 образовательных комплекса. Об этом сообщила министр образования Ирина Лобода, ее слова приводят «Вести. Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«По итогу в нашем регионе будет 93 образовательных комплекса. Параметры и подходы мы сохраняем те, которые были в пилоте. Сокращения педработников не происходит. Все образовательные программы будут реализовываться в полном объеме»,— сказала министр.

Ранее «Ъ-Ярославль» публиковал список новых образовательных комплексов в Ярославле с указанием школ и детских садов, которые в них войдут. Напомним, в регионе уже работают шесть образовательных комплексов, созданных в прошлом году в областном центре, Рыбинске и Переславле-Залесском.