Рост цен и проверки снизили активность ресторанного бизнеса

В первой половине 2025 года регистрация новых компаний в общепите сократилась на 15,2% в годовом выражении — до 17,8 тыс., подсчитал «Контур.Фокус» по запросу «Ъ». При этом число закрытий снизилось на 7,7% (10,4 тыс.).

Эксперты связывают спад с переходом отрасли в фазу зрелости. «Рынок сместился с экстенсивного роста на повышение маржинальности», — отмечает Станислав Мудров из Neo. Михаил Гончаров («Теремок») добавляет, что после бума 2022–2024 годов наступил период ожидания окупаемости.

Среди факторов — осторожность бизнеса из-за налоговых рисков (проверки, доначисления) и рост конкуренции со стороны ритейлеров, включая dark kitchen. Продажи готовых блюд за год выросли на 30%, сообщает Nielsen.

Спрос на франшизы упал на 4%, особенно в сегментах японской кухни и кофе. Однако инвестиции в премиальные концепции (от 30 млн руб.) выросли на 8%.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Ресторанам вход заказан».