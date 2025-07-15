В Москве 14 человек пострадали при столкновении двух электробусов

В Москве на Профсоюзной улице произошло ДТП при участии двух электробусов. 14 человек обратились за медпомощью, трехлетний ребенок находится в состоянии средней тяжести — его эвакуировали в Клинику доктора Рошаля (НИИ НДХиТ), сообщили в Telegram-канале департамента здравоохранения столицы.

По предварительной информации, столкновение электробусов произошло на остановке, после чего один из них выехал на тротуар и врезался в фонарный столб.

Жизни госпитализированного ребенка ничего не угрожает, его доставили в больницу на вертолете авиамедицинской бригады. Еще один пострадавший несовершеннолетний от госпитализации отказался. Взрослых доставили в ГКБ им. С.С. Юдина, ГКБ №31 им. академика Савельевой, ММКЦ «Коммунарка», Первую Градскую больницу.