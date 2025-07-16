Данные выходят в чистое поле

Депутаты Госдумы спустя четыре года сошлись на определении и едином регулировании для центров обработки данных и приняли ряд норм, которые позволят упростить строителям центров работу с инфраструктурными проектами, привлечение инвестиций и подключение к энергосетям. В тоже время размещение майнинговой инфраструктуры в зарегистрированных ЦОД будет запрещено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Госдума 15 июля приняла в третьем чтении законопроект, вводящий регулирование отрасли центров обработки данных (ЦОД). Поправки в ФЗ «О связи» дополняют законодательство официальным определением ЦОДов, разрешают их строительство по концессионным соглашениям, государственно-частным и муниципально-частным партнерствам. А также снимают с владельцев обязанность иметь лицензию оператора связи, если он сдает центр в аренду оператору, и вводят соответствующий реестр, который будет вести Минцифры. Среди запретов, которые вводит проект,— размещение майнинговой инфраструктуры в зарегистрированных центрах. Закон должен вступить в силу 1 марта 2026 года.

Законопроект был внесен в Госдуму еще в июне 2021 года. В первом чтении он был принят в апреле 2022 года, однако после работа над документом была приостановлена. В конце 2024 года сенатор Артем Шейкин просил Минцифры возобновить ее (см. “Ъ” от 26 декабря 2024 года).

По словам собеседника “Ъ”, знакомого с ходом разработки проекта, в первую очередь цель регулирования в закреплении в законодательстве самого понятия ЦОДа для дальнейшего подведения под регулирование компаний. Также позже планируется создание единого стандарта строительства центров.

При этом, отмечает собеседник “Ъ”, пока основной проблемой является рост стоимости энергии для функционирования ЦОДа.

Введение официального определения даст возможность представителям отрасли работать с Минэнерго для улучшения условий технического присоединения к энергосетям уже на стадии проектирования, а также защитить дата-центры от сноса при попадании в зоны КРТ (развития территорий) и вписать их в территории развития, считает директор по взаимодействию с органами госвласти РТК-ЦОД (входит в структуру «Ростелекома») Дмитрий Панышев. «Введение концессий и ГЧП позволит строить ЦОДы и прокладывать ВОЛС в труднодоступных регионах, включая Арктику, где без поддержки государства такие проекты просто нереализуемы»,— добавляет основатель и гендиректор инженерной компании «Уралэнерготел» Алексей Бельский.

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Работа над регулированием отрасли ЦОДов и созданием благоприятных условий для ее развития не заканчивается с принятием законопроекта, отметили в пресс-службе Минцифры. Министерством уже сейчас ведется подготовка подзаконных актов, в том числе по параметрам для включения ЦОДов в реестр: «Это необходимо для нормативной увязки с действующими и проектируемыми мерами поддержки». Включение в реестр будет добровольным, уточнили “Ъ” в аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Требования к ЦОДам из реестра, состав сведений и порядок их предоставления будут установлены правительством после вступления закона в силу.

Основной целью создания реестра Дмитрий Панышев, который также выступает членом совета АНО КС ЦОД, называет стремление к структурированию и разделению между собой разнообразных требований к инфраструктуре разных уровней. Как полагает гендиректор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин, можно ожидать выделения списка дата-центров, услугами которых смогут пользоваться госструктуры по аналогии с хостинг-провайдерами (см. “Ъ” от 2 апреля).

В долгосрочной перспективе изменения могут «упростить жизнь» операторам ЦОДов, считает вице-президент по технике Sitronics Group Алексей Морозов. По его словам, четкие правила снижают неопределенность и риски. Операторы будут знать, какие требования к ним предъявляются, и смогут планировать свою деятельность соответствующим образом. «Но в краткосрочной перспективе им придется адаптироваться к новым требованиям, пройти процедуры регистрации и, возможно, инвестировать для соответствия стандартам. Это может повлечь за собой дополнительные затраты и административную нагрузку»,— добавил он.

Филипп Крупанин, Татьяна Исакова