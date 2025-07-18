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Дни рождения

Сегодня исполняется 65 лет народному артисту РФ Андрею Ильину

Андрей Ильин

Андрей Ильин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Андрей Ильин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Его поздравляет заслуженная артистка РФ Елена Сотникова:

— Дорогой Андрей! С днем рождения! Ты один из немногих актеров, кто с достоинством прошел через медные трубы, не расплескал свой многогранный талант, остался таким же чутким, деликатным партнером-мастером и интеллигентным, чистым человеком. С большой теплотой вспоминаю наши дуэты в спектаклях «Игры одиноких» и «Братья Карамазовы». С любовью и уважением желаю тебе великой роли на главной сцене Театра Вахтангова!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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