Курская «Авиаавтоматика» выплатит 1 млрд дивидендов за первый квартал 2025 года

Внеочередное собрание акционеров курского АО «Авиаавтоматика им. В.В. Тарасова» заочным голосованием приняло решение о выплате дивидендов за первый квартал 2025 года. Об этом стало известно из опубликованного решения органа.

Свое мнение высказали обладатели 157,7 тыс. голосов — 78,8% всех голосов, которыми распоряжаются акционеры.

Дивиденды решено выплатить из нераспределенной прибыли прошлых лет. Общая сумма составила 1 млрд руб. По обыкновенным акциям будет выплачено 5 тыс. руб. на одну ценную бумагу.

Срок выплаты номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать десять рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 22 июля 2025 года.

По данным Kartoteka.ru, АО «Авиаавтоматика имени В. В. Тарасова» было зарегистрировано в Курске в мае 1994 года. Основной вид деятельности — производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления. Уставный капитал — 100,1 тыс. руб. АО входит в концерн «Ростеха» «Радиоэлектронные технологии». Генеральный директор — Александр Попов.

По итогам 2024 года компания получила выручку в 12,3 млрд руб., что на 43,2% выше, чем в 2023-м (8,5 млрд). Чистая прибыль предприятия выросла еще существеннее — на 58,6%: с 2 до 3,2 млрд руб.

Юрий Голубь