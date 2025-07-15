СК расследует обстоятельства травмирования ребенка в батутном центре на Долгоозерной

Маленькая девочка попала в больницу с переломом позвонков после посещения батутного центра на Долгоозерной улице. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Петербургу.

По данным городских СМИ, ребенка госпитализировали еще 10 июля. В данный момент расследуется уголовное дело по ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также лиц, ответственных за исправность технического оборудования и соблюдение правил безопасности на территории комплекса»,— сообщили в региональном управлении СК.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что восьмилетняя девочка погибла после падения из окна в поселке Ленсоветский.

Дарья Астанина