Госдума защитила официальных лиц от посягательств МУС в ближнем зарубежье

Госдума ратифицировала конвенции о правовом статусе официальных делегаций в странах Содружества Независимых Государств (СНГ). Документ предусматривает «гарантии от возможных посягательств правоохранительных структур иностранных государств» и «органов международной юстиции», а также «иммунитет от личного ареста или задержания» для делегатов при исполнении.

По словам представлявшего документ замглавы МИДа Александра Панкина, до сегодняшнего дня СНГ оставалось единственной межгосударственной организацией, «где не было такого инструмента». Дипломат подчеркнул, что он защищает делегатов от «возможных посягательств правоохранительных органов и международных средств юстиции, включая так называемый Международный уголовный суд (МУС.— “Ъ”)».

По словам главы комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова, все депутаты, выезжая за рубеж, понимают, что к ним «могут быть применены дискриминационные меры совершенно незаконного характера в разных странах, не только недружественных». Нейтральные государства вполне могут действовать по запросу третьих стран или международных организаций, допустил депутат. Конвенция предохранит первых лиц и делегатов от подобных эксцессов. «Никаких МУСов, решений этих МУСов, да и по линии Интерпола в отношении политиков или делегатов правоохранительные органы не должны действовать»,— заключил коммунист.

Григорий Лейба