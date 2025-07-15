Суд в Ставрополе вынес приговор за осквернение символов воинской славы

В Ставрополе суд вынес приговор по уголовному делу о реабилитации нацизма. Как сообщает прокуратура региона, четверых жителей соседнего региона подозревали по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично, группой лиц).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Инстанция установила, что 10 ноября 2024 года подсудимые осквернили Вечный огонь на постаменте обелиска «Вечная слава» в ознаменование 50-летия Советской власти в Невинномысске. Мемориал увековечивает память о событиях, ветеранах и жертвах Гражданской и Великой Отечественной войн. Уточняется, что вину осужденные не признали.

Суд приговорил фигурантов к срокам от 2 лет 3 месяцев до 2,5 лет колонии-поселении.

Константин Соловьев