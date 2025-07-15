ЕС добавил 9 физлиц и 6 юрлиц в санкционный список против России

Совет ЕС ввел санкции против девяти человек и шести юрлиц, связанных с «вредоносными действиями России», направленными против стран Евросоюза, международных организаций и третьих стран. Это следует из документа, опубликованного в официальном журнале организации.

Под санкции попали «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» вместе с двумя топ-менеджерами предприятия, Ассоциация журналистов БРИКС и Центр геополитических экспертиз, основанный Александром Дугиным. Также в список внесли 841-й отдельный центр РЭБ Балтийского флота и двоих военнослужащих из его руководства.

Помимо этого под внимание европейцев попал Фонд борьбы с несправедливостью. По информации ЕС, он был основан Евгением Пригожиным в марте 2021 года и участвовал в многочисленных информационных операциях против Украины и Франции, в частности запустил кампанию с обвинением французских солдат в похищении детей из Нигера.

В санкционном списке оказался и офицер ГРУ, по мнению европейских чиновников, принимавший участие в кампании по дезинформации в Чехии, двое граждан Молдовы и «пророссийский» австралийских блогер, известный под псевдонимом «Австралийский казак».

На физлица, оказавшиеся в европейских санкционных списках, действует запрет на въезд и заморозка активов на территории ЕС.