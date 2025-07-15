Реаниматологи и анестезиологи из КБР отправились в Херсонскую область

Врачи-анестезиологи и реаниматологи Центра медицины катастроф и скорой помощи Кабардино-Балкарии отправились в Херсонскую область. Об этом сообщает пресс-служба главы администрации главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Специалисты будут работать в Скадовской городской больнице. Вместе с медиками в город отправили лекарственные препараты, медицинские расходные материалы, продукты питания и воду.

«Врачи из Кабардино-Балкарии уже два с половиной года сотрудничают с коллегами из Херсонской области в рамках шефской помощи. За это время республиканский Минздрав направил в Скадовск три десятка специалистов», — отмечается в сообщении властей.

Константин Соловьев