Украинский прокурор Святенький ждет страшного суда

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) в Запорожской области завершили расследование уголовного дела о подрыве машины бердянского судьи Виталия Ломейко. Исполнителями теракта назвали бывших украинского городского прокурора Максима Святенького и его помощника Максима Голосного, которым украинские спецслужбы обещали $10 тыс. и помощь с трудоустройством после теракта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Святенький

Фото: СУ СК РФ Максим Святенький

Фото: СУ СК РФ

Изначально следствие инкриминировало фигурантам покушение на теракт (ч. 3 ст. 30 и п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) и незаконный оборот взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Однако по итогам расследования перечень статей Уголовного кодекса расширился, и теперь Максиму Святенькому и Максиму Голосному также вменяют в вину участие в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), обучение террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), сам теракт (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и создание самодельного взрывного устройства (СВУ; ч. 3 ст. 223.1). Кроме того, в обвинение по незаконному обороту взрывчатки добавили квалифицирующий признак «в составе группы» (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ).

По данным следствия, террористы заложили самодельную бомбу под днище автомобиля господина Ломейко в годовщину воссоединения Запорожской области с Россией, 30 сентября 2024 года.

Злоумышленники рассчитывали, что она взорвется, когда жертва сядет в салон автомобиля. Однако 2 октября СВУ детонировало раньше времени, когда судья находился еще дома. В результате никто не пострадал, машина оказалась почти полностью уничтожена, повреждения получили близлежащие дома.

На следующий день Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины поспешило сообщить о подрыве «причастного к репрессиям» судьи. Однако Виталий Ломейко дал комментарий местным СМИ, заявив, что не боится угроз и продолжает работать служителем Фемиды.

После теракта следователи начали работать по списку лиц, с которыми ранее контактировал судья Ломейко. Так правоохранители вышли на след Максима Голосного и его бывшего начальника. Одного из них задержали при попытке пересечь границу России и Белоруссии, а другого поймали в Запорожской области. После задержания помощник Максима Святенького дал признательные показания.

Тогда же сам прокурор рассказал, что вышел на связь с сотрудниками ГУР через некоторое время после взятия Бердянска российскими войсками. Там ему пообещали награду и работу на Украине.

А когда Максим Святенький согласился, куратор отправил ему на телефон координаты тайника со взрывчаткой.

Выбор на Виталия Ломейко у бывших работников надзорного ведомства пал не просто так. Во-первых, Максим Святенький был ранее знаком с жертвой. Во-вторых, Виталий Ломейко был единственным судьей, который продолжил свою работу в российском Бердянске. Город перешел под контроль российских войск спустя несколько дней после начала специальной военной операции.

У Виталия Ломейко более 20 лет судейского стажа, он работал в Черниговском районном суде Запорожской области с 2003 года. Летом судья хотел стать заместителем председателя Бердянского горсуда, однако Высшая квалификационная коллегия судей отказала в связи с проблемами в образовании (он поступал в один вуз, но бросил его и окончил другой). Но уже осенью того же года комиссия порекомендовала назначить потерпевшего зампредом Пологовского межрайонного суда Запорожской области.

Максиму Святенькому и его помощнику грозят внушительные сроки. К примеру, в 2024 году к 18 годам колонии строгого режима приговорили обвиняемого в подготовке убийства главы Крыма Сергея Аксенова — Игоря Корчинского. Он также планировал взорвать автомобиль чиновника, но был задержан ФСБ, когда доставал компоненты СВУ из тайника. В то же время Александр Пермяков, взорвавший машину писателя Захара Прилепина, получил пожизненный срок. Однако в этом случае погиб водитель жертвы, а сам господин Прилепин получил ранения.

Никита Черненко