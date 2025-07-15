Tesla официально вышла на рынок Индии

Американский производитель электромобилей Tesla официально начал продажи в Индии, открыв в Мумбае первый в стране шоурум. Продажи начались с Model Y по цене 6,1 млн рупий (около $70 тыс.). В США эта модель продается по цене от $46,6 тыс. Ранее Илон Маск говорил, что в следующем году индийцы смогут заказать себе и более бюджетную Tesla Model 3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Francis Mascarenhas / Reuters Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Шоурум Tesla открыт в престижном деловом квартале Мумбая по соседству с бутиками и представительствами других ведущих западных компаний. Илон Маск неоднократно говорил, что бурно развивающаяся экономика Индии и растущие доходы граждан страны представляют особый интерес для бизнеса Tesla. Особенно актуальным выход на индийский рынок стал после того, как в Северной Америке и Европе продажи Tesla в этом году стали резко падать из-за неоднозначных политических высказываний и поступков Илона Маска.

6 июня другая компания Илона Маска, спутниковый интернет-оператор Starlink, получила от регуляторов Индии лицензию на запуск коммерческих операций.

Подробнее о том, как бизнес Илона Маска пострадал из-за его участия в политике,— в материале «Ъ» «Состояние свободного падения».

Евгений Хвостик