Два человека погибли после столкновения с грузовиком под Волховом

Около одиннадцати утра 15 июля на трассе Кисельня — Хвалово под Волховом 61-летняя пенсионерка за рулем Suzuki Grand Vitara врезалась в фуру Skania с полуприцепом, выезжая со второстепенной дороги, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

От удара легковушку отбросило в кювет. Пожилая женщина и ее 39-летний пассажир скончались на месте происшествия. По факту аварии проводится проверка.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что водитель мотоцикла и его пассажир скончались после столкновения с лосем в Ленобласти.

Андрей Маркелов