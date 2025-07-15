Ярославской области списали 590 млн рублей бюджетных кредитов

Правительство России списало Ярославской области задолженность по бюджетным кредитам на общую сумму 593,6 млн руб. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Регион вошел в число 25 субъектов, которые получили возможность списания в 2025 году до двух третей задолженности по бюджетным кредитам. Размер списания соответствует объему средств, которые регионы направили на реализацию мероприятий в сфере ЖКХ, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта и докапитализацию фондов развития промышленности.

До 1 июня в Минфин России Ярославская область направила документы для списания задолженности по бюджетным кредитам в сумме 594 млн руб. по фактическим расходам, произведенным в 2024 году.

«Это первая часть списываемых средств по бюджетным кредитам, предоставленным Ярославской области из федерального бюджета. В 2024 году средства использовали для ремонта и строительства объектов водоснабжения и теплоснабжения»,— сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Напомним, что всего из-за освобождения от погашения 2/3 задолженности по бюджетным кредитам до конца 2029 года Ярославская область сэкономит 23 млрд руб.

Алла Чижова