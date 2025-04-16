Ярославская область сэкономит 23 млрд рублей из-за частичного списания кредитов

Ярославскую область освободили от погашения 2/3 задолженности по бюджетным кредитам до конца 2029 года. Сэкономленные 23 млрд руб. направят на социальную сферу, сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Правительство России ранее утвердило правила списания регионам части предоставленных им бюджетных кредитов. Речь идет о «прощении с условиями» двух третей долга, сформировавшегося на 1 марта 2024 года.

«Командой правительства Ярославской области проведена серьезная работа с федеральными коллегами из Минэкономразвития, Минтранса и Минстроя. Более 11 млрд руб. из высвобождаемых средств в ближайшие 5 лет направим на проекты в сфере ЖКХ, в том числе на замену лифтового оборудования – 336 млн руб.»,— рассказал господин Евраев.

Еще 9 млрд руб. потратят на модернизацию общественного транспорта, 1,9 млрд руб. — на новые инвестпроекты, расселение аварийного жилья и докапитализацию Фонда регионального развития. К настоящему моменту в бюджет региона уже внесены изменения с учетом части сохранившихся средств. В этом году намерены потратить 1,6 млрд руб., в следующем — 4,4 млрд руб., в 2027 — 5,1 млрд руб.

До 1 июня в Минфин России направят документы для списания задолженности по бюджетным кредитам в сумме 594 млн руб. по фактическим расходам, произведенным в 2024 году. При списании будет уменьшаться объем задолженности, срок погашения которой приходится на 2030-2039 годы.

Алла Чижова