МОК презентовал медали Игр-2026

Организаторы предстоящих зимних Игр, которые пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо в 2026 году, представили олимпийские и паралимпийские медали. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: International Olympic Committee / Milano Cortina Фото: International Olympic Committee / Milano Cortina

Презентация прошла в Венеции (столице Венето — одного из регионов, принимающих Олимпиаду). Медали будут изготовлены Государственным институтом монетного двора и полиграфии Италии из переработанного металла, полученного из отходов собственного производства.

По словам бренд-менеджера Игр Рафаэллы Панье, медали символизируют «силу, заключенную в различии». На презентации она сказала, что эта концепция отражена и в поверхности наград: «Две разные текстуры соприкасаются и начинают историю, написанную не только спортсменами, но и теми, кто их поддерживал — тренерами, товарищами по команде, членами семьи и болельщиками».

На Олимпиаде будет разыграно 245 золотых, 245 серебряных и 245 бронзовых медалей. На Паралимпиаде — 137 золотых, 137 серебряных и 137 бронзовых медалей. Таким образом, общее количество наград достигнет 1146. Медали будут разыграны в 195 дисциплинах.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля, Паралимпийские — с 6 по 15 марта.

Таисия Орлова