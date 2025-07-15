Сотрудников пенсионного фонда Дагестана подозревают в мошенничестве

Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу сотрудников отделения пенсионного фонда Буйнакского района. Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции республики, они обвиняются по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество). Подозреваемые будут находится под арестом до 10 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Из материалов дела следует, что руководитель отделения вместе с подчиненными и другими лицами с 2017 по 2020 год организовал преступную схему, по которой 19 женщин для хищения средств материнского капитала предоставляли ложные сведения о приобретаемых объектах недвижимости. Обвиняемые изготовили 19 договоров купли-продажи и подали заявления о распоряжении средствами материнского капитала. К документам прилагались недостоверные копии сертификатов, свидетельств о рождении и других бумаг. После этого они подготовили и заверили решения об удовлетворении заявлений на улучшение жилищных условий. Сумму ущерба оценили в более 8,5 млн руб.

Константин Соловьев