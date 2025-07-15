Российским гимнастам запретили демонстрировать георгиевскую ленту

Международная федерация гимнастики (FIG) запретила российским атлетам использовать и демонстрировать георгиевскую ленту. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Запрет вступил в силу с 9 июля 2025 года. Отмечается, что использование и/или демонстрация георгиевской ленты до этой даты не будет считаться нарушением критериев допуска. Также сообщается, что спортсменам запрещено использовать символы "Z" и "V".

В марте стало известно, что FIG не выдала нейтральный статус олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике Виктории Листуновой. Ее тренер Ольга Петровичева заявила, что решение о недопуске спортсменки было принято из-за опубликованных в интернете открыток ко Дню Победы с изображением георгиевской ленты.

Ранее исполком FIG разрешил российским и белорусским спортсменам, которым было отказано в выдаче нейтрального статуса, повторно подать заявку на его получение. Кроме того, в федерации утвердили пересмотренную версию специальных правил, которые включают несколько важных обновлений, направленных на «совершенствование системы» оценки участия атлетов из России и Белоруссии. Были уточнены следующие критерии: добровольное участие спортсмена в деятельности государственных структур; активная поддержка властей (публичные заявления, интервью и активность в соцсетях).

Таисия Орлова